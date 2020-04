Catering für Ihr Fest vom Dorf-Wirt in 1100 Wien

Ist es nicht eine herrliche Vorstellung, alles was das Feiern festlich macht, in vertrauensvolle Hände legen zu können, um das eigene Fest in vollen Zügen zu genießen? Wir übernehmen gerne die kulinarische Gestaltung für Sie – vom Schweinsbraten für das sonntägliche Familienessen bis zu großen Tafeln für Feste jeder Art. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.